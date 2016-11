Kinowelt 20:15 bis 21:55 Komödie Can A Song Save Your Life? USA 2013 16:9 20 40 60 80 100 Merken Nominiert für einen Oscar® Der ausgebrannte Musikmanager Dan hat nach Jahren der rastlosen Suche in der Musikerin Gretta das Talent gefunden, das ihn auf die Erfolgsspur zurückbringen soll. Aber die Britin ist misstrauisch. Gerade erst von ihrem Freund verlassen, soll dies eigentlich ihr letzter Abend in New York sein. Doch fasziniert von einem ungewöhnlichen Plan, lässt sie sich auf die musikalische Reise ein, die den Soundtrack ihres Lebens für immer neu schreiben könnte. Nach dem Oscar®-prämierten Publikumsliebling "Once" widmet sich Drehbuchautor und Regisseur John Carney erneut der Verbundenheit zweier Fremder über ihre Leidenschaft zur Musik. Für seinen ersten Hollywood-Film "Can a Song Save Your Life?" konnte er ein wunderbares Ensemble aus Schauspielern und Musikern gewinnen: Die Oscar®-nominierte Keira Knightley ("Fluch der Karibik", "Abbitte"), Mark Ruffalo ("Avengers", "The Kids are all right"), Nachwuchsstar Hailee Steinfeld ("True Grit") und die Oscar®-nominierte Catherine Keener ("Capote", "Being John Malkovich") spielen an der Seite von Grammy-Gewinner und Hip-Hopper Cee Lo Green, Gründer von Gnarls Barkley, und Adam Levine, Frontsänger und Gitarrist von Maroon 5. Blickpunkt:Film schreibt: "Keira Knightley hat seit ihrem Durchbruch nicht mehr so gestrahlt." Und der Focus meint: "John Carney entwirft eine so zärtliche wie hinreißende Erfolgs- und Liebesgeschichte, dass man nur mitsingen und - weinen will. Und sich gut fühlt!" Spiegel Online urteilt: "Charmant. Sehr liebevoll gemachter Film." In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Keira Knightley (Gretta) Mark Ruffalo (Dan) Hailee Steinfeld (Violet) Catherine Keener (Miriam) Adam Levine (Dave) James Corden (Steve) Yasiin Bey (Saul) Originaltitel: Begin Again Regie: John Carney Drehbuch: John Carney Kamera: Yaron Orbach Musik: Gregg Alexander

