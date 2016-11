TV5 02:54 bis 03:50 Sonstiges Le Point Fort McMurray, le gigantesque feu de forêt / Reboiser avec des clones Merken Au sommaire : "Fort McMurray, le gigantesque feu de forêt" : Au coeur de la forêt boréale, en Alberta, s'est déroulée une tragédie. Au printemps 2016, la ville de Fort McMurray s'est retrouvée sur la route d'un gigantesque feu de forêt. L'acharnement des pompiers a permis d'éviter le pire. "Reboiser avec des clones" : Aujourd'hui, le reboisement fait partie intégrante de l'industrie forestière. Et si les coupes ont évolué avec le temps, le reboisement aussi. Désormais, on remonte à l'ADN des arbres pour sélectionner les plus performants. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Azeb Wolde-Giorghis Originaltitel: Le Point

