TV5 14:00 bis 15:31 Sonstiges Même le dimanche Merken Wendy Bouchard et Dave, un duo pétillant qui donne rendez-vous aux curieux pour parcourir, sans langue de bois, l'actualité cinématographique, musicale, littéraire... dans une ambiance conviviale et détendue ! In Google-Kalender eintragen Moderation: Wendy Bouchard, Dave Gäste: Gäste: Dany Boon. Invités: Lorànt Deutsch, Sylvie Testud, Rayane Bensetti, Héloïse Martin, Gilles Gaston-Dreyfus, Pascal Obispo, Hélène Ségara, Alain Chamfort, la troupe de la comédie musicale " Un été 44 " Originaltitel: Même le dimanche