Pro7 MAXX 02:05 bis 03:35 Horrorfilm Paranormal Activity: Die Gezeichneten USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Jesse schleicht sich mit seinen Freunden in die Wohnung seiner ermordeten Nachbarin. Die Jugendlichen entdecken dabei viele okkulte Gegenstände - sogar ein Foto von Jesse. Als Jesse am nächsten Morgen mit einer Bisswunde am Arm aufwacht und sich rätselhafte Veränderungen häufen, ziehen die Freunde einen Spezialisten zu Rat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andrew Jacobs (Jesse Arista) Jorge Diaz (Hector Estrella) Gabrielle Walsh (Marisol Vargas) Renee Victor (Irma Arista) Noemi Gonzalez (Evette Arista) David Saucedo (Cesar Arista) Gloria Sandoval (Ana Sanchez) Originaltitel: Paranormal Activity: The Marked Ones Regie: Christopher Landon Drehbuch: Christopher Landon Kamera: Gonzalo Amat Altersempfehlung: ab 16