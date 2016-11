RTL 9 18:15 bis 20:40 Sonstiges Fusion - The core USA, D, CDN, GB 2003 20 40 60 80 100 Merken Pour des raisons inconnues, le noyau interne de la Terre a cessé de tourner sur lui-même. Le champ magnétique de la planète s'effondre, provoquant sous les latitudes les plus diverses une dramatique et spectaculaire série d'accident. Face à cette catastrophe sans précédent, le gouvernement américain convoque le géophysicien Josh Keyes, une poignée de savants de réputation internationale et un tandem de spationautes, la major Rebecca Childs et le commandant Iverson. Leur objectif : lancer dans les profondeurs du manteau terrestre une capsule habitée et provoquer des explosions nucléaires en chaîne pour réactiver le noyau et ainsi sauver le monde d'une destruction imminente. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Shyer (Dave Perry) Ray Galletti (Paul) Eileen Pedde (Lynne) Rekha Sharma (Danni) Tom Scholte (Acker) Aaron Eckhart (Josh) Glenn Morshower (FBI Agent) Originaltitel: The Core Regie: Jon Amiel Drehbuch: Cooper Layne, John Rogers Musik: Christopher Young Altersempfehlung: ab 12