RTL 9 12:20 bis 13:15 Krimiserie Mick Brisgau Addiction D 2012 Merken La bibliothécaire Karin Hentschel est assassinée sur son lieu de travail. Mick et Andréas découvre un drôle de secret : elle souffrait d'hypersexualité et fréquentait un groupe d'entraide pour s'en sortir. En apprenant ceci par la police, le mari de la victime réagit avec violence. Il est rapidement suspecté, mais Mick sonde plutôt du côté des membres du groupe, qui semblent avoir quelque chose à se reprocher. Au grand désespoir d'Andreas, Mick s'infiltre dans une réunion des hypersexuels. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Henning Baum (Michael "Mick" Brisgau) Maximilian Grill (Andreas Kringge) Proschat Madani (Tanja Haffner) Robert Lohr (Roland Meisner) Helmfried von Lüttichau (Martin Ferchert) Tatjana Clasing (Uschi Nowatzki) Carolina Vera (Marie Franke) Originaltitel: Der letzte Bulle Regie: Sophie Allet-Coche Drehbuch: Jan Martin Scharf, Arne Nolting Kamera: Stephan Wagner Musik: Thomas Klemm Altersempfehlung: ab 6