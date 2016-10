Sat.1 19:00 bis 19:55 Reportage Die Ruhrpottwache D 2016 2016-10-26 04:45 16:9 HDTV Merken Die Streifenpolizisten werden alarmiert, weil sich ein Mann auf einem fahrenden Auto an der Motorhaube festkrallt und um Hilfe schreit! Als der Wagen abrupt stoppt, fällt der Mann herunter und die Fahrerin geht auf ihn los. Wer ist nun Opfer und wer Täter? Die Kripo hat ein als vermisst gemeldetes Mädchen gefunden und bringt es auf die Wache. Dort erzählt sie was los ist: Ihr Tablet wurde gestohlen! Aber warum ist sie deshalb von Zuhause weggelaufen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Ruhrpottwache