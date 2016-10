N24 Doku 09:35 bis 10:20 Reportage New York City - Die Müllmetropole D 2006 Merken Auf den ersten Blick ist der "Big Apple" eine glitzernde Stadt der Superlative. Unter der Oberfläche des schönen Scheins ist die Millionenstadt jedoch ein Moloch: Dreck, Ungeziefer und Gewalt, so weit das Auge reicht. Die N24-Reportage zeigt wahre Drecksjobs in New York, zum Beispiel den von Ron Gospodarski und seiner Firma, die sich auf die Beseitigung organischer und oft auch menschlicher Ã?berreste spezialisiert hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: New York City - Die Müllmetropole