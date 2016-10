N24 Doku 20:00 bis 20:20 Dokumentation Susi Air - Die Dschungelpiloten Feuerprobe in Papua GB 2014 Merken Berufserfahrungen sind Gold wert - das wissen auch die jungen Piloten einer indonesischen Fluglinie. Weit weg von ihrer Heimat meistern sie hier den etwas anderen Arbeitsalltag. Bevor es zum ersten Dschungelflug geht, muss Pilot Nick den sechswöchigen Crashkurs an Javas Südküste bestehen. Wird er dem Druck standhalten? Derweil in Papua: Captain Guys neuer Copilot erlebt hautnah die Tücken der Start- und Landebahnen im Urwald - ganz normales Berufsrisiko eben. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Air Pressure