TV5 04:24 bis 04:52 Sonstiges Méditerranéo Italie : Montalbano, je suis / Italie : Trésors savants / France : Ben le touche-à-tout / Paris : Douleurs du passé Merken Au sommaire : "Italie : Montalbano, je suis" : Les enquêtes du célèbre commissaire Montalbano, écrites par Andrea Camilleri, ont fait découvrir au monde entier la culture sicilienne, ses plats typiques, ses faits divers ou sa mafia. Nous avons rencontré son créateur mais aussi son traducteur français. "Italie : Trésors savants" : Créée à Rome pendant la Renaissance, l'Accademia dei Lincei a compté dans ses rangs d'illustres scientifiques comme Galilée. Sa bibliothèque abrite encore aujourd'hui des ouvrages d'une valeur inestimable. 186 manuscrits et incunables comme la toute première édition imprimée de la " Divine Comédie ", de Dante. "France : Ben le touche-à-tout" : Excentrique, engagé, insolent et fondateur du mouvement " Fluxus ", Ben reste un artiste infatigable. Le Niçois, qui fut proche de César, Arman ou Yves Klein continue, à plus de 80 ans, à suivre son inspiration sans limites et à exposer son travail dans les plus grands musées. "Paris : Douleurs du passé" : Notre séquence mémoire s'intéresse cette semaine à l'écrivain d'origine corse Jean-Noël Pancrazi. Nous l'avions rencontré en 2013, après la sortie de son ouvrage " La Montagne " qui revenait sur une tragédie bouleversante de son enfance en Algérie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mediterraneo

