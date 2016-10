Rhein-Neckar 11:30 bis 12:30 Diskussion Zur Sache Das Top-Thema der Woche in der Studiodiskussion Merken BASF-Explosion löst Nachdenken aus - Regionale Organisation und Kommunikation auf dem Prüfstand. Zur Sache diskutieren: 1. Dieter Feid, Sicherheits-Dezernent Ludwigshafen 2. Dr. Hans-Peter Neumann, Sicherheitsexperte BASF.SE 3. Thomas Schmitt, Ltd. Branddirektor MA 4. Christian Specht, Erster Bürgermeister MA Gesprächsleitung: Bert Siegelmann In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Zur Sache

