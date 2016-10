Nick 21:00 bis 21:30 Comedyserie Victorious Armer Sikowitz USA 2011 Merken Tori und ihre Freunde beschließen gemeinsam ihren Lehrer Sikowitz aufzumuntern. Sie glauben, er sei nach 10 Jahren an der Hollywood Arts Highschool melancholisch und unterrichtsmüde. Was sie nicht wissen: Sikowitz liebt seinen Job, hat aber Liebeskummer, nachdem seine Freundin ihn verlassen hat. Daraufhin macht sich die coole Hollywood-Clique auf die Suche nach einer neuen Freundin für ihn. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Victoria Justice (Tori Vega) Leon Thomas III (Andre Harris) Matt Bennett (Robbie Shapiro) Elizabeth Gillies (Jade West) Ariana Grande (Cat Valentine) Avan Jogia (Beck Oliver) Daniella Monet (Trina Vega) Originaltitel: Victorious Regie: Russ Reinsel Drehbuch: Warren Bell, George Doty IV, Jake Farrow, Matt Fleckenstein, Arthur Gradstein, Stefanie Leder, Sam L Musik: Mike Blackhouse, Michael Corcoran, Jason L. Mattia