Nick 08:55 bis 09:25 Trickserie Die fantastische Welt von Gumball Folge: 1 Der Dritte / Die Schuld USA, IRL, D, GB 2011 Wieder da Merken Gumball und Darwin scheint es, als würde ihre Freundschaft fad. Der Versuch, frisches Blut in die Zweierbeziehung zu bringen und daraus eine Dreierbeziehung zu machen, schlägt jedoch gründlich fehl. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Amazing World of Gumball Regie: Mic Graves Drehbuch: Benjamin Bocquelet, Jon Foster, James Lamont, Sam Ward Musik: Ben Locket