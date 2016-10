Nick 16:50 bis 17:20 Jugendserie Die Thundermans Das Abendessen USA 2013 Merken Was ist cooler als ein Superheld? Eine ganze Superhelden-Familie! Triff die Thundermans, eine nicht ganz so gewöhnliche Familie, die aber ganz gewöhnlich wirken möchte. Ob das wohl schwierig ist? Darauf kannst du wetten! Vor allem, wenn die ältesten Zwillinge - Phoebe und Max - eine gesunde Rivalität führen. Yup, diese Sache mit dem Normal-Sein dürfte wohl noch etwas länger dauern... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rosa Blasi (Barb Thunderman) Robert Curtis Brown (Gerald Campbell) Margaret Easley (Fiona Campbell) Jack Griffo (Max Thunderman) Kira Kosarin (Phoebe Thunderman) Katherine McNamara (Tara Campbell) Addison Riecke (Nora Thunderman) Originaltitel: The Thundermans Regie: Victor Gonzales Drehbuch: Jed Spingarn Musik: Ron Wasserman Altersempfehlung: ab 6