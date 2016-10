Comedy Central 17:30 bis 18:00 Trickserie The Cleveland Show Bettgeschichten USA 2009 Merken In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Mike Henry (Cleveland Brown / Rallo Tubbs) Sanaa Lathan (Donna Tubbs) Kevin Michael Richardson (Cleveland Brown Jr. / Lester Krinklesac) Nia Long (Roberta Tubbs) Seth MacFarlane (Tim the Bear) Nat Faxon (Raymond the Bear) Will Forte (Principal Wally Farquhare / Oliver Wilkerson) Originaltitel: The Cleveland Show Regie: Anthony Agrusa, Albert Calleros Drehbuch: Seth MacFarlane, Richard Appel