ATV 2 22:15 bis 23:59 Sonstiges Sharknado 3 USA 2015 2016-11-14 01:50 Stereo Fin (Ian Ziering) und April (Tara Reid) freuen sich auf ihren Sommerurlaub in Florida. Doch aus den gemütlichen Tagen am Strand wird nichts, denn über dem Meer braut sich ein schreckliches Unwetter zusammen. Die beiden ahnen schon, dass es noch schlimmer kommt, denn auf den Sonnenstaat rast ein Sharknado zu, ein Tornado gefüllt mit gefährlichen Killer-Haien. Schließlich nimmt der Todes-Tornado Kurs auf Washington. Bei seinem Kampf gegen die fliegenden Bestien bekommt Fin Unterstützung von seinem Vater (David Hasselhoff). Schauspieler: Ian Ziering (Fin Shepard) Tara Reid (April Wexler) Cassie Scerbo (Nova Clarke) David Hasselhoff (Gilbert Sheperd) Bo Derek (May Wexler) Ryan Newman (Claudia Sheperd) Jack Griffo (Billy) Originaltitel: Sharknado 3: Oh Hell No! Regie: Anthony C. Ferrante Drehbuch: Thunder Levin Kamera: Ben Demaree Musik: Chris Cano, Chris Ridenhour Altersempfehlung: ab 16