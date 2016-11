ATV 05:55 bis 06:20 Comedyserie Retired at 35 Wahlkampf USA 2011 Stereo Merken Temposünder sorgen in der Seniorensiedlung für jede Menge Aufregung: Viele Bewohner fühlen sich gestört und fordern härtere Strafen. Alan will die Qualität seiner Nachbarschaft verteidigen und kandidiert für das Präsidium des Nachbarschaftsvereins. Als überraschend Elaine als Gegenkandidatin zur Wahl antritt, kommt es zu einem heftigen Wahlkampf?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: George Segal (Alan Robbins) Johnathan McClain (David Robbins) Josh McDermitt (Brandon) Ryan Michelle Bathe (Jessica Sanders) Jessica Walter (Elaine Robbins) Fred Willard (Peter Dixon) George Wyner (Richard) Originaltitel: Retired at 35 Regie: Andy Cadiff Drehbuch: Eric Weinberg Musik: Ron Wasserman

