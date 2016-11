Österreich 1 15:05 bis 16:00 Musik Apropos Musik "Polyphonia Georgica" - Musik zwischen Archaik, Exotik und Aktualität Merken Georgiens Musik ist ein Phänomen sui generis - in diesem Sinne vielleicht nur mit dessen Sprache vergleichbar. Schon früh entwickelte sich dort ein eigenes theoretisches System mit einer eigenen Notenschrift. Das Bemerkenswerteste ist vielleicht, dass die georgische Musik von Haus aus polyphon ist und in dieser Mehrstimmigkeit sich ganz bestimmte Stimmführungsprinzipien entwickelt haben. Für ungeübte Ohren klingt das gleichermaßen modern wie archaisch, und das Prinzip der Einarbeitung eigener Traditionen hat der georgischen Kunstmusik unserer Tage einen besonderen Reiz verliehen. In Google-Kalender eintragen Moderation: Johannes Leopold Mayer