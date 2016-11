Bayern 2 09:05 bis 10:00 Sonstiges radioWissen Wissenschaftliche Durchbrüche um 1900 Rudolf Virchow. Gründer der modernen Pathologie / Marie Curie. Physikerin, Professorin, Nobelpreisträgerin / Das Kalenderblatt 14.11.1889: Nellie Bly startet um die Welt. Von Prisca Straub Merken Rudolf Virchow - Gründer der modernen Pathologie. Autorin: Inga Pflug. Er hat ein mehr als 2.000 Jahren bestehendes Krankheitsbild über den Haufen geworfen, sich für Demokratie und staatliche Gesundheitsfürsorge eingesetzt und hätte sich wegen seiner Überzeugungen beinahe mit Bismarck duelliert: Rudolf Virchow war nicht nur Naturwissenschaftler, sondern auch Politiker, Hygieniker, Volkskundler und Vordenker. Der 1821 geborene Mediziner forschte unter anderem in Würzburg und gilt als Begründer der modernen Pathologie - wenngleich er auch auf Vorarbeiten aufbaute: Seine Theorie der Zellularpathologie besagt, dass der menschliche Körper aus Zellen besteht und krank wird, wenn es in diesen winzigen Untereinheiten zu Fehlfunktionen kommt - eine Revolution im Medizinverständnis des 19. Jahrhunderts und der Grundstein für unser heutiges. Bis dahin hatte man an die sogenannte Viersäftelehre geglaubt, die davon ausging, dass die Mischung von Blut und Schleim sowie schwarzer und gelber Galle schuld sei, wenn der Mensch krank wird. Virchow setzte auf eine andere Krankheitslehre - und legte sich dafür auch mit Politik und Klerus an. Mit Erfolg: Auch die moderne Wasserversorgung und die Kanalisation Berlins gehen auf den engagierten Naturwissenschaftler zurück. In Google-Kalender eintragen