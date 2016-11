Bayern 2 06:05 bis 08:30 Magazin radioWelt Magazin am Morgen Gespräch mit Romuald Schaber, Präsident Bundesverband deutscher Milchviehalter, zu nach Erhöhung der Milchpreise: Was kommt bei den Bauern an? / Gespräch mit Kerstin Gallmeyer, ARD-Studio Paris: Ein Jahr nach den Attentaten / Gespräch mti Hajo Gies, Regisseur und Schimanski-Miterfinder: Faszination "Tatort" / Kommentar von Janina Lückoff, ARD-Hauptstadtstudio: Nach dem Parteitag der Grünen / Nach dem Gedenken an die Anschläge vom 13.November in Paris / Sterbehilfe in den Niederlanden auch für gesunde Menschen? / Können Insulinpumpen gehackt werden? / Die Presse mit Wolfram Weltzer / Gedanken zum Tag von Wolf Reiser / Ende der Welt von Leslie Rowe Merken Gespräch mit Romuald Schaber, Präsident Bundesverband deutscher Milchviehalter, zu nach Erhöhung der Milchpreise: Was kommt bei den Bauern an? / Gespräch mit Kerstin Gallmeyer, ARD-Studio Paris: Ein Jahr nach den Attentaten / Gespräch mti Hajo Gies, Regisseur und Schimanski-Miterfinder: Faszination "Tatort" / Kommentar von Janina Lückoff, ARD-Hauptstadtstudio: Nach dem Parteitag der Grünen / Nach dem Gedenken an die Anschläge vom 13.November in Paris / Sterbehilfe in den Niederlanden auch für gesunde Menschen? / Können Insulinpumpen gehackt werden? / Die Presse mit Wolfram Weltzer / Gedanken zum Tag von Wolf Reiser / Ende der Welt von Leslie Rowe In Google-Kalender eintragen Moderation: Kerstin Grundmann

