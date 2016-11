hr2 12:05 bis 13:00 Sonstiges Doppelkopf Am Tisch mit Charly Weller, "Heimatverbundener" 2016-11-14 23:05 Merken Charly Weller hat als Fotograf bei der französischen Satirezeitschrift "Charlie Hebdo" gearbeitet, ein Kino betrieben, ist Taxi gefahren und hat als Regisseur zahlreiche Filme fürs Fernsehen gedreht. Aber am allerliebsten schreibt der gebürtige Mittelhesse Krimis, und weil er total heimatverbunden ist, siedelt er seine Geschichten in Gießen an. Sein Hauptkommissar hat manische Wurzeln. Manisch ist eine Geheimsprache aus dem 19. Jahrhundert, gesprochen in Gießen, Marburg, Wetzlar und Bad Berleburg. Die Ursprünge liegen in der Zigeunersprache, mit Einflüssen aus dem Jiddischen und Deutschen. Soziolekt nennen Wissenschaftler so etwas. Bis heute sprechen Menschen in einigen Gießener Siedlungen Manisch, dort, wo früher das fahrende Volk sesshaft wurde. Charly Weller hat dieser geheimen Sprache zu neuer Blüte verholfen. Sein mittelhessischer Freund Till Schweiger spricht diesen Soziolekt übrigens auch. Kein Wunder also, dass Schweiger aus Charly Wellers Werken wie "Eulenkopf" oder "Finsterloh" liest. In Google-Kalender eintragen Moderation: Andrea Seeger