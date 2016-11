Bayern 4 09:05 bis 11:55 Sonstiges Philharmonie Das Konzert am Vormittag Merken <bk>Evaristo Felice dall'Abaco: Konzert a-Moll op. 2 Nr. 4 (Concerto Köln)<ek><bk>Pietro Locatelli: Sonate d-Moll op. 6 Nr. 12 (Chouchane Siranossian, Violine; Jos van Immerseel, Cembalo)<ek><bk>Georg Friedrich Händel: Concerto grosso a-Moll op. 6 Nr. 4 (The English Concert, Leitung: Trevor Pinnock)<ek><bk>Georg Christoph Wagenseil: Sinfonie A-Dur op. 12 Nr. 5 (Stuttgarter Kammerorchester, Leitung: Johannes Goritzki)<ek><bk>Paul Wranitzky: Sinfonie D-Dur op. 36 (Nürnberger Symphoniker, Leitung: Reinhard Goebel)<ek><bk>Giovanni Sgambati: Klavierkonzert g-Moll op. 15 (Francesco Caramiello, Klavier; Philharmonisches Orchester der Stadt Nürnberg, Leitung: Fabrizio Ventura)<ek><bk>Franz Danzi: Bläserquintett d-Moll op. 68 Nr. 3 (Roseau-Quintett)<ek><bk>Antonín Dvo?ák: Sinfonische Variationen op. 78 (Bamberger Symphoniker, Leitung: Václav Neumann)<ek>. In Google-Kalender eintragen