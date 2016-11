DR Kultur 21:30 bis 22:30 Sonstiges "Inselgrab" Kriminalhörspiel nach Johan Theorin Merken Ein Klopfen weckt Gerlof Davidsson in der Nacht. Aufgeregt erzählt ihm der 13-jährige Jonas, dass er auf einem Geisterschiff voll sterbender Seeleute gewesen sei; dort einem verrückten alten Mann mit einer Axt begegnet wäre. Auf Öland ist Hauptsaison, die Gäste sind gekommen, um Mittsommer zu feiern. Doch einer ist zurückgekehrt, um eine Schuld zu begleichen. Gerlof ahnt, wer der Rückkehrer ist und an wem er sich rächen will. In ihrer Jugend standen sie beide einmal an einem frischen Grab, aus dem plötzlich Klopflaute drangen. Nach "Öland", "Nebelsturm" und "Blutstein" ist "Inselgrab" der abschließende Teil von Theorins Roman-Quartett, das auf der Insel Öland zu den verschiedenen Jahreszeiten spielt. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Matthias Habich, Otto Mellies, Janus Torp, Ulrike Krumbiegel, Harald Schrott, Margarita Breitkreiz, Kai Maertens, Nicolai Despot Regie: Götz Naleppa Musik: Werner Cee

