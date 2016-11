Deutschlandfunk 21:05 bis 22:50 Sonstiges Festival Alte Musik Knechtsteden 2016 Gregorianische Nacht. Lost in Spes. Ein- und mehrstimmige Gesänge aus dem Repertoire der Kathedrale Notre-Dame in Paris Merken Für die Gläubigen, die im 12. Jahrhundert zum ersten Mal die damals neue Kathedrale Notre-Dame in Paris besuchten, muss die Wirkung überwältigend gewesen sein. Nicht nur die in die Höhe strebende moderne Architektur der Gotik wird sie beeindruckt haben, sondern auch die neuartige Musik. In einer Zeit, in der einstimmige Gesänge in der Kirche noch der Normalfall waren, sang man in Notre-Dame schon zwei-, drei- und sogar vierstimmig. Dafür sorgen unter anderem die Singmeister Leoninus und Perotinus, indem sie, ausgehend von gregorianischen Melodien, kunstvolle Werke schufen, die mit rhythmischer und melodischer Bewegtheit den Kirchenraum ganz und gar ausfüllen. Auch in einer romanischen Basilika wie der von Kloster Knechtsteden verfehlt die faszinierende Musik der sogenannten Notre-Dame-Schule ihre Wirkung nicht. Das haben Stefan Klöckner und sein Ensemble Vox Werdensis beim diesjährigen Festival Alte Musik Knechtsteden eindrucksvoll bewiesen. In Google-Kalender eintragen Moderation: Helga Heyder-Späth Gäste: Gäste: Dominik Schneider (Flöte und Quinterne), Vox Werdensis, Stefan Klöckner (Leitung)