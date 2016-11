ORF 2 15:10 bis 16:00 Telenovela Sturm der Liebe Folge: 2573 D 2016 2016-11-15 11:00 Stereo 16:9 Neue Folge Merken Clara befürchtet nach einem Telefonat mit ihrer Mutter, dass diese in eine depressive Phase geraten könnte. Desirée wird derweil von Beatrice dazu animiert, den Verlust ihres Babys zu inszenieren. Davor will Desirée allerdings noch einen schönen Abend mit Adrian genießen. Als er jedoch von Claras Sorge um Melli erfährt, hilft Adrian Clara bei der Suche nach ihrer Mutter. Da er erst spät zu Hause eintrifft, kommt es zu einem heftigen Streit zwischen ihm und Desirée, die nach einer Möglichkeit sucht, die Nähe zwischen Clara und ihrem Mann zu stören - Natascha möchte mit Michael mehr Zeit zu zweit verbringen. Als er ihr vorschlägt, ihren Traum von einer Autobiografie zu verwirklichen, präsentiert ihm Natascha am Tag darauf ihren ersten Schreibversuch. Michael ist alles andere als begeistert, da sie darin über die Fälschung ihrer Blutwerte geschrieben hat und er dadurch seine Approbation verlieren könnte. Charlotte will wegen der laufenden Ermittlungen gegen die Stiftung lieber mit Werner als Begleitung zum Hoteliers-Ball statt mit Nils. Der reagiert überrascht, doch dann gibt er sich betont verständnisvoll. Alfons ist eifersüchtig, als Hildegard von der gemeinsamen Kochaktion mit Sperber nach Feierabend positiv angetan ist. Als Alfons am nächsten Tag zu Sperber nett sein will, schlägt der Chefkoch vor, das nächste Mal zu dritt zu kochen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeannine Wacker (Clara Morgenstern) Max Alberti (Adrian Lechner) Sepp Schauer (Alfons Sonnbichler) Antje Hagen (Hildegard Sonnbichler) Mona Seefried (Charlotte Saalfeld) Dietrich Adam (Friedrich Stahl) Isabella Hübner (Beatrice Hofer) Originaltitel: Sturm der Liebe Regie: Carsten Meyer-Grohbrügge, Stefan Jonas Drehbuch: Matthias Fischer, Oliver Pankutz