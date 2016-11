ORF 2 11:50 bis 12:15 Magazin Bewusst gesund - Das Magazin Richtige Hygiene - im Kampf gegen Infektionen / Antibiotikaresistenz - auch Haustiere sind betroffen / "Bewusst gesund"-Tipp: Verkühlung oder Grippe? A 2016 Stereo 16:9 Merken In BEWUSST GESUND - DAS MAGAZIN geben wir Anregung und Anleitung zum gesund werden und gesund bleiben. Wichtige Erkenntnisse rund um Vorsorge, das Wiederentdecken alten Wissens über das, was Körper und Seele gut tut und zusammenhält bis hin zu neuen Erkenntnissen aus der Welt der Medizin, sind die Eckpfeiler unserer Sendung. BEWUSST GESUND - DAS MAGAZIN will informieren, kritisch hinterfragen aber auch motivieren und Freude aufs Leben machen. Moderation: Ricarda Reinisch In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ricarda Reinisch Gäste: Gäste: Univ.Prof.in Dr.in Elisabeth Presterl (Universitätsklinik für Krankenhaushygiene und Infektionskontrolle) Originaltitel: Bewusst gesund - Das Magazin

