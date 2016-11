ORF 2 06:05 bis 06:30 Magazin Guten Morgen Österreich Diese Woche aus Niederösterreich: Montag: Klosterneuburg / Dienstag: Klosterneuburg / Mittwoch: Hainburg an der Donau / Donnerstag: Matzen-Raggendorf / Freitag: Herrnbaumgarten / Welt-Diabetes Tag A 2016 Stereo Live 16:9 Merken Lukas Schweighofer und Nadja Mader starten die aktuelle Niederösterreich-Woche in Klosterneuburg. Nora Frey, Journalistin, Moderatorin und Restaurant-Besitzerin, ist am Montagmorgen zu Gast, außerdem schauen mit Alexander Goebel und Gery Seidl noch zwei weitere prominente Klosterneuburger im Studio vorbei. Der 14. November ist Welt-Diabetes Tag, die oft zitierte "Volkskrankheit" ist das Tagesthema am Montagmorgen. Außerdem ist Ingrid Amon zu Gast, die Stimm- und Sprachexpertin gibt Tipps und Tricks für den Alltag und testet die Zungenbrecher-Fähigkeiten der prominenten Gäste. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Lukas Schweighofer, Nadja Mader Gäste: Gäste: Nora Frey (Journalistin, Moderatorin und Restaurant-Besitzerin), Alexander Goebel (Schauspieler), Gery Seidl (Kabarettist und Schauspieler), Ingrid Amon (Stimm- und Sprachexpertin) Originaltitel: Guten Morgen Österreich

