ORF 3 02:40 bis 03:35 Dokumentation Wacher Geist und müde Knochen - Arbeiten jenseits der Pension A 2015 2016-11-14 04:25 Stereo Untertitel 16:9 Merken Die Welt gehört den Jungen. Alte gehören in Pension. Blödsinn? Ja! Denn auch die Arbeitswelt macht längst nicht vor dem demografischen Wandel halt. Alte Menschen haben mehr Erfahrung, arbeiten gründlicher und erkennen in der Arbeit einen Sinn zur Selbstverwirklichung. Der Film begleitet Menschen, die nicht aufhören können und wollen zu arbeiten, für die Arbeit mehr Berufung als Beruf ist und die darin einen guten Teil ihres Lebenssinns sehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wacher Geist und müde Knochen - Arbeiten jenseits der Pension

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 381 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 181 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 111 Min. WWE RAW

Kampfsport

Tele 5 02:25 bis 04:05

Seit 56 Min.