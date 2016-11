ORF 3 15:10 bis 16:05 Dokumentation universum history Maximilian von Mexiko - Der Traum vom Herrschen A 2014 Untertitel 16:9 Dolby Digital Merken Erzherzog Maximilian, der Bruder Kaiser Franz Josephs I., wünscht sich seit seiner Kindheit, nicht immer der ewig Zweite zu sein. Und sein Traum erfüllt sich, als er Kaiser von Mexiko wird. Doch unerwartet rasch verwandelt er sich in einen Alptraum: Maximilian glaubt, in Mexiko willkommen zu sein - doch das Gegenteil ist der Fall. Zuletzt wird er von seinem Gegenspieler Benito Juarez gefangen genommen und zum Tode verurteilt. So endet Maximilians Wunschphantasie von sich selbst als gloriosem Herrscher vor einem Erschießungskommando. 2014 anlässlich des 150. Jahrestages der Thronbesteigung entstanden, illustriert die Dokumentation das Schicksal dieses widersprüchlichen Habsburgers und beleuchtet die Umstände seines tragischen Scheiterns aus unterschiedlichen Blickwinkeln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Universum History