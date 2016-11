ORF 3 22:00 bis 23:00 Dokumentation ORF III Themenmontag Arm trotz Arbeit A 2016 2016-11-14 01:45 Stereo Untertitel 16:9 Merken Laut einer Studie von Statistik Austria sind in Österreich rund 490.000 Menschen "Working Poor", sie verfügen trotz Arbeitsplatz über weniger als 1.066 Euro monatlich, Tendenz stark steigend. Leiharbeit, Sozialdumping, Teilzeitjobs und prekäre Beschäftigungs-verhältnisse führen immer mehr dazu, dass immer weniger Menschen von einem Job alleine leben können und mangels Durchversicherung von Altersarmut bedroht sind. Kurt Langbein und Bert Ehgartner spüren in dieser Dokumentation den Ursachen und Lösungsmöglichkeiten nach. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Arm trotz Arbeit