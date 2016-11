ORF 3 17:55 bis 18:25 Reportage Landgasthäuser: Auf der Pirsch Auf der Pirsch / Deftiger Schweinebraten mit Kräutern und Beeren / Rehragout mit zweierlei Knödeln und Blaukraut / Schwammerlstrudel mit Täubchen D 2010 2016-11-15 06:30 Stereo 16:9 Merken Spektakulär ist das Event, das Werner Teufl im unterfränkischen Miltenberg begleitet: Der Nibelungenzug,der nach zehn Jahren neu auflebt. Als Sagenfiguren verkleidet, ziehen zahlreiche Akteure von Freudenberg bis nach Worms - ein buntes Treiben mit viel Musik, Gaukeleien und deftigem Essen. Im ältesten Gasthaus Deutschlands wird zum Beispiel ein besonderes Nibelungenmenü serviert: deftiger Schweinebraten mit Kräutern, Beeren und Bier. Bei dem Säumerfest in Passau wird an die Zeit erinnert, als Salz noch als kostbares Gut gehandelt wurde und von Kaufleuten - den Säumern - über weite Strecken transportiert werden musste. Werner Teufl ist im Bayerischen Wald auf dem "Goldenen Steig" unterwegs, einem der früheren Handelswege, der seit rund 1000 Jahren besteht. Zum Auftakt der Jagdsaison versammeln sich Reiter zur Fuchstreibjagd im Chiemgau. Der Filmemacher dreht das Halali vor Schloss Amerang und ist dabei, wenn sich die Jagdgesellschaft in einem urigen Wirtshaus in Amerang bei Rehragout mit zweierlei Knödeln und Blaukraut stärkt. Werner Teufl reist auch zu zwei malerischen Hütten, in die sich König Ludwig II. gerne zurückzog - auf dem Pirschling und im Park von Schloss Linderhof, wo sich der Monarch die Hundinghütte errichten ließ. Besonders zur Herbstzeit wird altes Brauchtum wieder lebendig: In Ruhpolding stellen Holzknechte ihr raffiniertes Handwerk von früher nach. Sie zeigen, wie einst die Salinen mit Brennmaterial versorgt wurden - bei der gefährlichen Holztrift durch Wildwasser-Schluchten. Die vielfältige Welt der Wildtiere lässt sich im Nationalpark Bayerischer Wald erleben: Seltene Arten wie Luchs, Bison und Wölfe können hier in freier Natur beobachtet werden. Auch für Pilzsammler hat die Region einiges zu bietenund so stärkt sich das Filmteam bei einem schmackhaften Schwammerlstrudel mit Täubchen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Landgasthäuser