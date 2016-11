ORF 1 02:45 bis 03:30 Serien Shades of Blue Wer ist es, der mir sagen kann, wer bin ich? USA 2015 Untertitel 16:9 Dolby Digital Merken Loman wird seit dem verpatzten Einsatz, bei dem er einen Unschuldigen erschossen hat, von Schuldgefühlen geplagt. Die Kollegen auf dem Revier versuchen ihr Bestes, um ihn wieder auf die gerade Spur zu bringen, doch Loman lässt es sich nicht nehmen, die Beerdigung des Opfers zu besuchen. Als seine Schuldgefühle für das Team des Brooklyner Polizeireviers zur Gefahr werden, sind sie gezwungen, ihn einer harten Prüfung zu unterziehen. Harlee geht indes drastische Schritte ein, um Agent Stahl gegenüber Kooperation vorzutäuschen, jedoch ohne Lieutenant Wozniak und ihre Kollegen zu belasten. Gleichzeitig wird sie von Wozniak dazu beauftragt, einen Lieferwagen abzuholen. Nichtsahnend, dass diese Information ihren Chef und Mentor belasten könnte, leitet sie diese an Stahl weiter - mit ungeahnten Konsequenzen. Während Wozniak Harlee inzwischen wieder vertraut, muss er nun einsehen, dass sein engster Vertrauter Donnie ihm entscheidende Informationen über einen Auftrag vorenthalten hat... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jennifer Lopez (Harlee Santos) Ray Liotta (Matt Wozniak) Drea de Matteo (Tess Nazario) Warren Kole (Robert Stahl) Dayo Okeniyi (Michael Loman) Hampton Fluker (Marcus Tufo) Vincent Laresca (Carlos Espada) Originaltitel: Shades of Blue Regie: Dan Lerner Drehbuch: Yahlin Chang, Benjamin Daniel Lobato Kamera: Stefan Czapsky

