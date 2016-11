ORF 1 23:50 bis 00:40 Serien House of Cards Die Sünden des Vaters USA 2015 Stereo Untertitel 16:9 Merken Frank Underwood (Kevin Spacey) umwirbt in seinem Heimatstaat South Carolina die schwarzen Wähler. Claire (Robin Wright) versucht ihren Mann zu erpressen, damit er sie zu seiner Kandidatin für die Vizepräsidentschaft macht. Die russische Ölpolitik sorgt auf den amerikanischen Straßen für Chaos. - Machtkampf in Washington: Das brillante Stargespann Kevin Spacey und Robin Wright spinnt neue Intrigen in David Finchers preisgekrönter Politserie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin Spacey (Francis Underwood) Robin Wright (Claire Underwood) Michael Kelly (Doug Stamper) Neve Campbell (LeAnn Harvey) Elizabeth Marvel (Heather Dunbar) Derek Cecil (Seth Grayson) Nathan Darrow (Edward Meechum) Originaltitel: House of Cards Regie: Robin Wright Drehbuch: Frank Pugliese Kamera: Peter Konczal Musik: Jeff Beal Altersempfehlung: ab 12