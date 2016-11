ORF 1 20:15 bis 21:05 Krimiserie Detective Laura Diamond Laura und der Fremde im Zug USA 2015 2016-11-14 01:20 Untertitel 16:9 Dolby Digital Merken Der bekannte Sportmediziner Aidan Silverman wird vor einen fahrenden Bus gestoßen und stirbt. Laura verdächtigt Kurt Baronson, den Ex-Mann von Silvermans Ehefrau. Doch dieser hat ein wasserdichtes Alibi. Kurz darauf geschieht ein weiterer Mord, und Laura fühlt sich an den Hitchcock-Klassiker "Der Fremde im Zug" erinnert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Debra Messing (Laura Diamond) Josh Lucas (Jake Broderick) Laz Alonso (Billy Soto) Janina Gavankar (Meredith Bose) Max Jenkins (Max Carnegie) Robert Klein (Leo Diamond) Neal Bledsoe (Tony Abbott) Originaltitel: The Mysteries of Laura Regie: Peter Werner Drehbuch: Dean Lopata Kamera: Tim Norman Musik: Joey Newman Altersempfehlung: ab 12

