Im Einkaufszentrum von Springfield hat ein Mapple-Store eröffnet, in dem die neuesten Produkte von MyPod bis MyPhone angeboten werden. Lisa ist fasziniert und kann ihr Glück kaum fassen, als ihr Krusty seinen MyPod schenkt. Doch sie stürzt sich in entsetzliche Unkosten, da sie nicht damit aufhören kann, Songs und Videos von MyTunes herunterzuladen. In Google-Kalender eintragen