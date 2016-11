ORF 1 15:00 bis 15:20 Comedyserie Malcolm mittendrin Das Familien-Duell USA 2001 2016-11-15 08:05 Dolby Untertitel Merken Als Malcolm mit einer Blinddarmentzündung ins Krankenhaus eingeliefert wird, vertreiben sich Hal, Lois, Reese und Dewey die nun Malcolm-freie und daher sehr langweilige Zeit mit einem turbulenten Brettspiel, das bisher immer nur Malcolm gewonnen hatte. Doch nun kämpft jeder um den Sieg - und das mit immer brutaleren und verbisseneren Mitteln! Währenddessen versucht Malcolm, mit Hilfe eines zweiten Bluttests der bevorstehenden Operation zu entgehen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Frankie Muniz (Malcolm) Jane Kaczmarek (Lois) Bryan Cranston (Hal) Christopher Kennedy Masterson (Francis) Justin Berfield (Reese) Erik Per Sullivan (Dewey) Craig Lamar Traylor (Stevie Kenarban) Originaltitel: Malcolm in the Middle Regie: Jeff Melman Drehbuch: Maggie Bandur Kamera: Levie Isaacks Musik: Julie Houlihan Altersempfehlung: ab 12