ORF 1 08:45 bis 09:30 Jugendserie Dawson's Creek Männer USA 1998 Stereo Untertitel

Um über Jens Abfuhr hinwegzukommen, gehen Dawson und Billy in eine Disco. Pacey schließt sich ihnen an. Zwischen Dawson und Billy bricht ein Streit aus. Billy verdrückt sich daraufhin und lässt die beiden anderen ohne Auto zurück. Joey muss sich gegen einen Schulkameraden wehren, der überall herumerzählt, mit ihr geschlafen zu haben. Sie heckt gemeinsam mit Jen einen Racheplan aus.

Schauspieler: James Van Der Beek (Dawson) Joshua Jackson (Pacey) Eion Bailey (Billy) Michelle Williams (Jen) Katie Holmes (Joey Potter) Mary Margaret Humes (Gail Leery) John Wesley Shipp (Mitch Leery) Originaltitel: Dawson's Creek Regie: Steven Robman Drehbuch: Rob Thomas, Kevin Williamson Kamera: Karl Herrmann Musik: Paul Cole