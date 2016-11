Schweiz 2 03:05 bis 03:45 Actionserie Chicago P.D. Katzenfreundlich USA 2014 Dolby Digital HDTV Merken Hank und Edwin Stillwell von der Innenrevision gehen auf Konfrontationskurs. Ein Machtkampf zwischen den beiden Alphatieren beginnt. Hanks Team will wissen, wieso er verhaftet wurde. Er will dazu aber keine Stellung nehmen. Atwater und Burgess werden während der Streife zu einer Schiesserei beordert. Die einzige Zeugin ist Lexi Olinsky, die Tochter von Alvin. Die beiden Polizisten bringen Lexi aufs Revier. Lexi ist im Schockzustand. Auf dem Revier erfährt Hank von der Gang Unit, dass die Schiesserei mit einer Latino-Gang zusammenhängt. Olinsky weiss, dass sich Zeugen von Gang-Kriegen sofort in Lebensgefahr begeben. Hank schreitet ein und nimmt der Gang Unit den Fall ab. So hofft Hank, die Tochter von Olinsky zu beschützen. Damit die Gangs aber nicht von der Zeugin erfahren, müssen Ruzek und Burgess verdeckt ermitteln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason Beghe (Hank Voight) Jon Seda (Antonio Dawson) Sophia Bush (Erin Lindsay) Jesse Lee Soffer (Jay Halstead) Patrick John Flueger (Adam Ruzek) Marina Squerciati (Kim Burgess) Laroyce Hawkins (Kevin Atwater) Originaltitel: Chicago P.D. Regie: Sanford Bookstaver Drehbuch: Mike Batistick Kamera: Rohn Schmidt Musik: Atli Örvarsson Altersempfehlung: ab 16

