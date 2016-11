Schweiz 2 17:35 bis 18:25 Krimiserie Kommissar Rex Folge: 57 Priester in Gefahr D, A 1999 2016-11-15 10:35 Stereo Dolby Digital HDTV Merken Rund um Wien überfällt eine Bande Lkws mit Medikamenten an Bord - skrupellos werden die Fahrer getötet, neue Leute steuern die Wagen weiter nach Ungarn. Als Jiri Borowiez auf die Leiche eines Fahrers stößt, will er aussteigen, Bandenchef Schuller streckt ihn mit einem Schuss nieder. Schwer verletzt kann der Pole fliehen und verlangt nach geistlichem Beistand. Als Pfarrer Auer an Jiris Bett eilt, ahnt er nicht, dass er sich in tödliche Gefahr begibt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gedeon Burkhard (Alexander Brandtner) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Heinz Weixelbraun (Christian Böck) Wolf Bachofner (Peter Höllerer) Otto Tausig (Pfarrer Auer) Merab Ninidze (Jiri Borowiez) Christian Neuberger (Kurt Andermatt) Originaltitel: Kommissar Rex Regie: Peter Carpentier Drehbuch: Peter Moser, Peter Hajek Kamera: Gerald Liegel Musik: Gerd Schuller Altersempfehlung: ab 6