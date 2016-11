Schweiz 2 12:10 bis 12:55 Telenovela Alisa - Folge deinem Herzen Folge: 54 D 2009 Stereo Merken Alisa arbeitet hart an der Herstellung des Prototyps einer Speziallinse und schafft es tatsächlich, die Linse rechtzeitig für die Präsentation fertigzustellen. Jonas ringt sich endlich dazu durch, Mona zu sagen, dass er nicht in sie verliebt ist. Mona reagiert verletzt und wütend und wirft Jonas hinaus. Gleichzeitig meldet Timmie sich bei Jonas mit einer grossartigen Geschäftsidee - er will mit Paparazzi-Fotos das ganz grosse Geld machen. Jonas lässt sich auf Timmies Plan ein, ohne zu ahnen, dass er Alisa damit in grosse Schwierigkeiten bringt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Theresa Scholze (Alisa Lenz) Jan Hartmann (Christian Castellhoff) Nadine Warmuth (Ellen Burg) Andreas Hofer (Oskar Castellhoff) Thomas Gumpert (Ludwig Castellhoff) Claudia Brosch (Liliana Castellhoff) Marie Worch (Tamara Castellhoff) Originaltitel: Alisa - Folge deinem Herzen Regie: Klaus Petsch, Klaus Kemmler Drehbuch: Andreas Fuhrmann Kamera: Anja Knoblauch, Björn Behrens Musik: Curt Cress, Chris Weller, Manuel Mayer

