Silverline 23:05 bis 00:30 Horrorfilm Under ground - Tödliche Bestien USA 2011

Wo das Licht verschwindet, dort gedeiht das Böse. Ein solcher Ort ist eine verlassene Militärbasis, in der ein Ex-Soldat und seine Freunde die Heimkehr von Veteranen aus dem Irak-Krieg mit einer ordentlichen Rave-Party feiern wollen. Doch in den dunklen Winkeln der Basis, in ihrem Untergrund, lebt etwas, das einst als ultimative Waffe erschaffen wurde. Eine Spezies wilder Kreaturen, die in der Finsternis existiert und nur eine Nahrungsquelle hat, um zu überdauern: Unvorsichtige Menschen, die sich auf das Terrain wagen. Obschon Matt und seine Freunde erfahrene Soldaten sind und in zahllosen Gefechten dabei waren, haben sie keine Ahnung, was wahre Furcht wirklich ist. Tief unter der Erde finden sie es heraus!

Schauspieler: Ross Thomas (Matt Wilcox) Adrian R'Mante (Storm Johnson) Sofia Pernas (Mira Antonova) Jeff D'Agostino (Eric Abercrombie) Christine Evangelista (Jenna Hughes) Megan Hensley (Dora) Adam Meirick (Billy Stang) Originaltitel: Underground Regie: Rafael Eisenman Drehbuch: Charles Morris jr. Kamera: Zoran Popovic Musik: Robert Folk Altersempfehlung: ab 18