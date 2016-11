Silverline 20:15 bis 21:35 Horrorfilm The Collection USA 2012 20 40 60 80 100 Merken Fortsetzung zu """"The Collector - He always takes one!"""": Arkin ist dem Collector knapp entkommen. Eine Nacht voller Gewalt und Adrenalin liegt hinter ihm. Doch viel Zeit zum Erholen bleibt ihm nicht, denn der Collector hat in der hübschen Elena bereits sein nächstes Opfer gefunden. Arkin wird auf Befehl von Elenas reichem Vater aus dem Krankenhaus entführt und muss sich mit dessen Handlangern zusammenraufen, um Elena vor den sadistischen Spielchen des Collectors zu schützen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Stewart (Arkin) Emma Fitzpatrick (Elena) Lee Tergesen (Lucello) Christopher McDonald (Mr. Peters) Randall Archer (der Collector) Andre Royo (Wally) Shannon Kane (Paz) Originaltitel: The Collection Regie: Marcus Dunstan Drehbuch: Patrick Melton, Marcus Dunstan Kamera: Sam McCurdy Musik: Charlie Clouser Altersempfehlung: ab 18

