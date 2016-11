Silverline 17:00 bis 18:55 Horrorfilm A Tale Of Two Sisters COR 2003 20 40 60 80 100 Merken Es ist ein strahlender Sommertag als die Schwestern Su-mi und Su-yeon in ein abgelegenes Haus am See gebracht werden. Sie waren seit dem Tod ihrer Mutter in einer Heilanstalt. In der Eingangshalle wartet bereits die verhasste Stiefmutter. Su-mi, die Ältere, zeigt sich der Frau gegenüber offen feindselig, während Su-yeon fast furchtsam auf Abstand geht. Bald schon gleicht das Haus einem geisterhaften Folterkeller, in dem der Wahnsinn kalt und grausam in den Ecken lauert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kim Kap-su (Bae Moo-hyeon) Yum Jung-ah (Eun-joo) Lim Su-jeong (Soo-mi) Mun Geun-Yeong (Soo-yeon) Lee Seung-Bi (Mi-hee) Originaltitel: Janghwa, Hongryeon Regie: Kim Jee-Woon Drehbuch: Kim Jee-Woon Kamera: Lee Mo-gae Musik: Lee Byung-Woo Altersempfehlung: ab 16