Silverline 15:10 bis 17:00 Thriller Blind COR 2011 20 40 60 80 100 Merken In einer regnerischen Nach steigt die blinde Soo-ah in ein Taxi. Plötzlich fährt das Auto etwas Großes an. Obwohl der Fahrer behauptet, dass es sich um einen Hund handelt, ist sich die junge Frau sicher, dass er lügt. Bei der Polizei will ihr jedoch niemand glauben. Was kann eine blinde Frau schon gesehen haben? Erst als sich ein zweiter Zeuge, ein Teenager, meldet, wendet sich das Blatt. Allerdings widersprechen sich beide Aussagen, und was zunächst wie eine Fahrerflucht aussieht, stellt sich bald als die Tat eines Serientäters heraus. Ein Killer, der alles daran setzt, die beiden einzigen Zeugen mundtot zu machen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ha-Neul Kim (Min Soo-ah) Seung Ho Yoo (Kwon Gi-seob) Hie-bong Jo (Detective Jo) Yang Yeong-jo (Myeong-jin) Mi-Kyeong Kim (Director) Choong-seon Park (President) Park Bo-Geom (Dong-hyeon) Originaltitel: Beul-la-in-deu Regie: Sang-hoon Ahn Drehbuch: Min-seok Choi, Andy Yoon Musik: Jun-seok Song Altersempfehlung: ab 16