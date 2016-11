Silverline 11:40 bis 13:20 Actionfilm Abgehört - Trau niemals einem Cop HK, SIN, CHN 2009 20 40 60 80 100 Merken Als Spezialisten für Hightech-Überwachungen der Hongkonger Polizei werden Jonny, Gene und Max auf eine ominöse Firma angesetzt, die unter Verdacht steht, illegalen Insiderhandel an der Börse zu betreiben. Als die drei erfahrenen Polizisten endlich handfeste Beweise gegen den aalglatten Geschäftsführer der Firma haben, wird für die Cops die Versuchung immer größer, selbst aus den illegalen Insiderhandel Profit zu schlagen. Kurzerhand vernichten sie die einzigen Beweise. Doch schnell werden Polizeiaufsichtsbehörde und Gangster misstrauisch. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ching Wan Lau (Johnny) Louis Koo (Gene) Daniel Wu (Max) Jingchu Zhang (Mandy) Michael Wong (Will Ma) Waise Lee (Low) Stephen Au (Webber) Originaltitel: Overheard Regie: Felix Chong, Alan Mak Drehbuch: Alan Mak, Felix Chong Kamera: Anthony Pun Musik: Kwong Wing Chan Altersempfehlung: ab 16