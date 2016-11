Schweiz 1 15:00 bis 16:35 Familienfilm Das Traumhotel - Zauber von Bali D, A 2005 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Der Hotelfachmann Markus Winter (Christian Kohlund) ist mit seiner Tochter Leonie (Miriam Morgenstern) unterwegs zu einem Traumhotel auf Bali. Neben Leonies anstehendem Geburtstag hat die Reise allerdings einen weiteren Grund: Im Auftrag seiner Tante, der Hotelmagnatin Dorothea (Ruth Maria Kubitschek), soll Markus das Luxushotel begutachten und kaufen. Bei seinem Rundgang durch die Anlage lernt er die attraktive Küchenchefin Maria (Marion Mitterhammer) kennen - es ist Liebe auf den ersten Blick. Auch geschäftlich läuft für Markus zunächst alles wie am Schnürchen. Die Hotelbesitzerin Franziska (Clelia Sarto) ist bereit, das Geschäft unter Dach und Fach zu bringen. Trotzdem zieht sich der Vertragsabschluss verdächtig in die Länge. Der Grund: Maria, die nicht nur die Gourmetküche leitet, sondern als Franziskas Schwester auch Mitbesitzerin des Hotels ist, ahnt nichts von deren Verkaufsplänen. Markus glaubt allerdings, der Grund für Franziskas Zögern läge in der Anwesenheit des berühmten Pariser Restaurantmoguls Pierre Fontanne (Pierre Brice). Dabei denkt Fontanne gar nicht daran, das Hotel zu kaufen. Das Herz der jungen Leonie schlägt derweil nur für "ihren" Popstar Alexander (Alexander Klaws). Dieser nimmt auf Bali gerade seine neue Platte auf. Beim Versuch, ihr Idol leibhaftig zu treffen, lernt Leonie den sympathischen Jan (Stefano Bernardin) kennen - den Manager von Alexander. Der geschäftlich geplagte und schwer verliebte Markus weiss inzwischen kaum noch, wo ihm der Kopf steht: Tante Dorothea wird ob der Verzögerung der Kaufabwicklung immer ungeduldiger. "Das Traumhotel - Zauber von Bali" erzählt unter tropischer Sonne, Palmen und strahlendem Himmel von den alltäglichen Wirren der Liebe. In den Hauptrollen glänzen Christian Kohlund als charmanter Hotelfachmann und Marion Mitterhammer als passionierte Köchin. In den Nebenrollen sind Pierre Brice, Miriam Morgenstern und Clelia Sarto zu sehen. "Superstar" Alexander ist als Gaststar mit dabei. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christian Kohlund (Markus Winter) Ruth-Maria Kubitschek (Dorothea von Siethoff) Ulrich Reinthaller (Roland Heller) Pierre Brice (Pierre Fontanne) Marion Mitterhammer (Maria Helmi) Clelia Sarto (Franziska Helmi) Claudia Messner (Heide Heller) Originaltitel: Das Traumhotel Regie: Otto W. Retzer Drehbuch: Hilly Martinek, Krystian Martinek Kamera: Claus Peter Hildenbrand Musik: Michael Hofmann de Boer Altersempfehlung: ab 6