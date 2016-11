Schweiz 1 23:45 bis 00:35 Serien Mad Men Folge: 79 Zeichen der Zeit USA 2014 2016-11-15 05:10 Dolby Digital HDTV Merken Don wurde von seiner Agentur zwangsbeurlaubt. Er nutzt die Gelegenheit und besucht Megan in Kalifornien, doch ihre Ehe leidet unter der Distanz. Auf dem Rückflug macht Don die Bekanntschaft einer äusserst attraktiven Witwe. In der Agentur kämpft derweil Peggy um ihr Ansehen beim neuen Kreativdirektor Lou Avery. Dieser schlägt eine ganz andere Richtung ein als sein Vorgänger Don. Mit ihren Bemühungen macht sich Peggy im Kreativteam keine Freunde. Dafür kann Joan punkten, als sie den abwesenden Ken vertritt und einen drohenden Verlust abwendet. Davon sind alle angetan ausser Ken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Hamm (Don Draper) Elisabeth Moss (Peggy Olson) Vincent Kartheiser (Pete Campbell) Christina Hendricks (Joan Harris) John Slattery (Roger Sterling) Aaron Staton (Ken Cosgrove) Jessica Paré (Megan Draper) Originaltitel: Mad Men Regie: Scott Hornbacher Drehbuch: Matthew Weiner Kamera: Christopher Manley Musik: David Carbonara Altersempfehlung: ab 12