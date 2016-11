BonGusto 17:50 bis 18:15 Unterhaltung meine Familie & ich TV: Gastspiel - Classic ...mit Attila Hildmann D 2012 Merken Gast des aktuellen "Gastspiels" ist Attila Hildmann. Der Berliner ist Autodidakt am Herd, hat sich in den letzten Jahren aber durch ein Kochbuch und zahlreiche Fernsehauftritte einen Namen für die vegane und gesundheitsbewusste Küche gemacht. Hildmann ist kein Vegan-Radikaler, er setzt auf Ausgewogenheit und nicht zuletzt auf guten Geschmack. Den will er heute gemeinsam mit Küchenchef Jörg Götte unter Beweis stellen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: meine Familie & ich TV: Gastspiel - Classic