Nick 03:15 bis 03:40 Jugendserie Neds ultimativer Schulwahnsinn Jungs / Mädchen USA, D 2007 Merken Jungs: Martin Qwerly braucht von Ned unbedingt ein paar Tipps für einen Englisch-Aufsatz. Doch Ned fallen keine Tipps mehr ein, und er will am liebsten alles hinschmeißen, denn er trauert immer noch seinem großen Schwarm Suzie hinterher, die mit ihrer Familie in eine andere Stadt gezogen ist. Moze und Cookie versuchen, Ned wieder aufzubauen, und Cookie schlägt vor, dass Ned mal einen Tag mit den Jungs verbringen soll. In der Zwischenzeit gibt Moze einigen Mädchen Nachhilfeunterricht in Sachen Jungs. Alle Versuche, Ned wieder ein bisschen aufzubauen, scheitern. Doch dann zeigt ihm Gordy, was geschehen wäre, wenn er nicht allen Tipps gegeben hätte. Und nach einer kleinen Spritzfahrt sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Mädchen: Ned hat den größten Kummer überstanden, doch er will weiterhin mit Suzie Kontakt halten. Da Ned schon bald mit seinem Latein am Ende ist, gibt ihm Moze ein paar Tipps über Mädchen. Cookie interessiert sich immer noch für Lisa und will unbedingt herausfinden, was sie an Jungs mag. Um sich zu tarnen und Lisa heimlich zu beobachten, zieht er sich Mädchensachen an. Auf der Suche nach seiner Traumfrau lernt Ned zahlreiche Mädchen kennen, doch Miss Perfekt ist einfach nicht dabei. In dem Moment, als Ned klar wird, dass Moze die perfekte Freundin wäre, ruft sein großer Schwarm Suzie an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Devon Werkheiser (Ned Bigby) Lindsey Shaw (Jennifer Ann 'Moze' Mosely) Daniel Curtis Lee (Simon Nelson 'Cookie' Cook) Daran Norris (Gordy) Steve Bannos (Mr. Combover) Reccie Canon (Buzz) Tylor Chase (Martin Qwerly) Originaltitel: Ned's Declassified School Survival Guide Regie: Chip Fields Drehbuch: Frank Berin, Rick Groel

