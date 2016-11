Nick 20:35 bis 21:00 Kinderserie Bella and the Bulldogs Folge: 31 Glitz & Grit USA 2014 Merken Bella hat beschlossen, an einer Misswahl teilzunehmen, weil man dort ein hohes Preisgeld gewinnen kann. Dies braucht sie, um ihr College zu bezahlen. Allerdings wird ihr schnell klar, dass sie dort relativ chancenlos ist, In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brec Bassinger (Bella Dawson) Steven Connor (Pageant Host) Katherine Disque (Carol Leigh, Pageant Judge) Jae'Lyn Godoy (Pageant Girl) Buddy Handleson (Newt Van Der Rohe) Jackie R. Jacobson (Katie Mae) Lilimar (Sophie Delarosa) Originaltitel: Bella and the Bulldogs Regie: Shannon Flynn Drehbuch: Jonathan Butler, Gabriel Garza Altersempfehlung: ab 6

